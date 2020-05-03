Bucak'ta 6 bina karantinaya alındı
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Bucak'ta 6 bina karantinaya alındı

Bucak'ta 6 bina karantinaya alındı
03.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:02

BURDUR'un Bucak ilçesinde, toplam 16 dairenin bulunduğu 6 bina karantinaya alındı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde, toplam 16 dairenin bulunduğu 6 bina karantinaya alındı.

Burdur Valiliği, Bucak ilçesinde 6 binanın koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde tespit edilen Covid-19 vakalarının bazı temaslılarının Bucak ilçemizde bulunduğunun belirlenmesi üzerine bu ilçemizde 02.05.2020 tarihinde üç ayrı adreste toplam 11 dairenin bulunduğu 3 bina, 03.05.2020 tarihinde ise üç ayrı adreste toplam 5 dairenin bulunduğu 3 bina yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina altına alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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