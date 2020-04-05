Bucak'ta 1 sokak ile 2 bloklu site, karantinaya alındı BURDUR'un Bucak ilçesinde, 1209 Sokak ile 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan site, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde, 1209 Sokak ile 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan site, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bucak ilçemizde bir vatandaşımızda Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine ikametinin bulunduğu Yenimahalle 1209 sokağın tamamı ve Fatih Mahallesi 1576 sokakta iki bloktan oluşan bir site, her türlü teması önlemek için tedbir amaçlı olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık başta olmak üzere gerekli ihtiyaçlar için tedbir alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA