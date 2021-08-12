Bucak ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Dört helikopterin söndürme çalışmalarında yer alması Su alan helikopterler Yangın bölgesine müdahaleye giden helikopter ve uçaklar BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.