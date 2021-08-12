Bucak ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Bucak ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Dört helikopterin söndürme çalışmalarında yer alması Su alan helikopterler Yangın bölgesine müdahaleye giden helikopter ve uçaklar BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Dört helikopterin söndürme çalışmalarında yer alması

Su alan helikopterler

Yangın bölgesine müdahaleye giden helikopter ve uçaklar BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Karadan arazöz ve orman işçileri, havadan ise helikopter ve uçaklar söndürme çalışmalarında yer alıyor.

Yangının sürdüğü bölgenin yakınında yer alan Karacaören Barajından su alan helikopterler, yaptıkları sortilerle alevlere karşı etkin müdahale gerçekleştiriyor.

Bucak ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Bucak ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Bucak ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Bucak ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
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