Bucak Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastane" Unvanı

20.09.2019 18:58

Burdur'un Bucak ilçesinde devlet hastanesine "Anne Dostu Hastane" unvanı verildi.



Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında Bucak Devlet Hastanesinde anne ve anne adayları tek kişilik doğum üniteleri, gebelerin, kendilerini ev ortamında hissetmelerine yönelik alanlar oluşturuldu.



Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığından bir heyetin denetlediği Bucak Devlet Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanı kazandı.

Başhekim Bilal Tanrıtanır, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede anne dostu hastane çalışmaları kapsamında önemli düzenlemeler yaptıklarını söyledi.



Tanrıtanır, "Türkiye'de Anne Dostu Hastane ünvanı alan ilk 50 hastane arasındayız. Aynı zamanda hastanemiz geçtiğimiz temmuzda Bebek Dostu Hastane ünvanını da almıştır. Bu konuda ülke genelinde 100 tam puan alan 3 hastaneden biriyiz." dedi.

Programa, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile Burdur İl Sağlık Müdürü Sermed Aygören de katıldı.

Kaynak: AA