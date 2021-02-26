Bucak Belediyesi'nden taş kırma ve eleme tesisi
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Bucak Belediyesi'nden taş kırma ve eleme tesisi

26.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:44
Bucak Belediyesi'nden taş kırma ve eleme tesisi

Bucak ilçesindeki organize sanayi bölgesine taş kırma ve eleme tesisi kurulacağı bildirildi.

Bucak ilçesindeki organize sanayi bölgesine taş kırma ve eleme tesisi kurulacağı bildirildi.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye alt yapı ve yol çalışmalarında çok yönlü yarar sağlayacak tesisin kurulum çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Tesisin belediyenin giderlerini düşüreceğini belirten Ünal, "İlçede faaliyet gösteren mermer fabrikalarının mermer ve taş atıklarını, molozlarını tesisimizde işleyerek ham malzemeye dönüştüreceğiz. Bu şekilde mermer atıklarının çevresel etkilerini önlemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Ünal, tesisin hayata geçmesiyle sanayicileri mermer atık ve hafriyatından kurtaracaklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Tesisimizdeki üretimi yol yapım çalışmalarımızda alt yapı malzemesi, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarımızda dolgu malzemesi olarak kullanacağız. Belediyemize önemli ölçüde ekonomik katkı sağlayacak. Daha az maliyetle, daha fazla hizmet üreteceğiz. İlçemize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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