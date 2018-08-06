Buca'ya 37 Yeni Okul Yapılacak"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca ilçesine 37 yeni okulun yapılacağını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Buca'da devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kaya'ya ziyaretinde Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can ve AK Parti Buca İlçe Başkanı Mustafa Arslan da eşlik etti.

Kaya, hükümet olarak eğitim yatırımlarına çok önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Buca'da büyük bir eğitim hamlesine imza atıyoruz. Bir buçuk yılda 37 yeni okul kazanacak. Halen inşaatı devam eden okullarımızın 7 tanesini 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ortasında hizmete açacağız. Yeni temel atılacak okullarımız var, inşaatı devam edenler var. 2018'de Buca 17 yeni okul kazanmış olacak, 2019'a geldiğimizde ise 20 tane yeni okulun temeli atılacak. Buca'nın 730 adet yeni derslik kazanacağı bu büyük seferberlikle eğitime büyük yatırım yapıyoruz."

İzmir'de okul yapılacak arazi bulmakta sıkıntı çektiklerini dile getiren Kaya, "İzmir'de belediyelerin öngörüsüzlükleri sebebiyle eğitim tesisi arsası bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Okul yapmak için kaynak var, projeler hazır, ancak arsa konusunda, imar konusunda sorunlar var. Bu sorunların aşılması için de yerel yönetimlere büyük görev düşüyor." ifadelerini kullandı.