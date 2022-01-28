Buca sokaklarında kış mesaisi - Haberler
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Buca sokaklarında kış mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Buca sokaklarında kış mesaisi

Buca Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan sokaklarda kilit parke, yol döşeme, asfalt yama gibi çalışmaların yanı sıra buzlanma olan bölgelerde de tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Buca Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan sokaklarda kilit parke, yol döşeme, asfalt yama gibi çalışmaların yanı sıra buzlanma olan bölgelerde de tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kentin sokaklarının fiziki yapısını değiştirecek konularda köklü değişiklikler yapan Buca Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına yön veriyor. Gerçekleştirilen projeler kapsamında, belediye emekçileri soğuk havaya aldırış etmeden saha çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler sokaklardaki ihtiyaca göre; kilit parke, yol döşeme, asfalt yama gibi çalışmaların yanı sıra, kentin yüksek bölgeleri ve köylerinde trafik güvenliğini sağlamak için her gün sabah ve akşam saatlerinde yollardaki buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da gerçekleştiriliyor. - İZMİR

Buca sokaklarında kış mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Buca Belediyesi, Yerel, Haber

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