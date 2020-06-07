Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, İDÜ Tıp Fakültesine bağlandı
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Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, İDÜ Tıp Fakültesine bağlandı

İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Sağlık Bakanlığı ile Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinin ortak kullanımını içeren afiliasyon protokolünü imzaladıklarını bildirdi.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, İDÜ Tıp Fakültesine bağlandı
07.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:48

İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Sağlık Bakanlığı ile Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinin ortak kullanımını içeren afiliasyon protokolünü imzaladıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Tunçsiper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin tıp fakültesinde 250 öğrencinin eğitim gördüğünü, üniversite olarak yeni tip koronavirüs sürecinde rüştünü ispat eden Türk sağlık sisteminin gücüne güç katmak istediklerini belirtti.

Bu kapsamda Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi ile güç birliği yapma niyetiyle yola çıktıklarını, kurumlar arası iş birliğini içeren bağlantıyla ilgili süreci tamamladıklarını ifade eden Tunçsiper, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven'in katılımıyla protokolü imzaladıklarını kaydetti.

Protokolle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinin artık üniversitenin eğitim ve araştırma hastanesi olduğuna işaret eden Tunçsiper, "Tıp fakültesinde görevli öğretim üyelerimiz burada hem ögrencilerimizi eğitecek hem de hastalarımıza şifa dağıtacak. Öğrencilerimiz eğitimlerini ve stajlarını buraya tamamlayacak. Hem kentimiz hem de vatandaşlarımız için çok önemli bir çalışma oldu." diye konuştu.

Tunçsiper, üniversitelerine bu imkanın sagˆlanması nedeniyle Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, Sagˆlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yu¨kseko¨gˆretim Kurulu Bas¸kanı Prof. Dr. Yekta Sarac¸'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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