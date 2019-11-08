Buca Pazarı hizmete açıldı

08.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:46

Binlerce pazarcı esnafının faydalanacağı pazar yeri çarşamba, perşembe ve pazar günü hizmet verecek.

Kentte vatandaşların talepleri doğrultusunda yatırımlarını hayata geçiren Buca Belediyesi, yeni pazaryerini hizmete açtı.

Özmen Caddesi üzerinde yıllardır Buca pazar yeri olarak kullanılan 13 bin metrekarelik alanda 2017 yılında temeli atılan Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi Buca Çarşı'nın semt pazarı bölümünün açılmasının ardından pazarcı esnafıyla noter huzurunda kura süreci gerçekleştirildi.

3 GÜN HİZMET VERECEK

Kozağaç Mahallesi, Özmen Caddesi ile 223 sokak arasında yer alan Buca pazarında çarşamba günleri sebze meyve pazarı, perşembe günleri tekstil ürünlerinin satışa sunulduğu sosyete pazarı ve pazar günleri karma pazar kurulacak.

10 BİN METREKARELİK DEV PAZAR

Buca Çarşı Projesi'nin zemin katında 10 bin metrekarelik alana yayılan, ısıtma sistemlerinin bulunacağı, vatandaşların ve pazarcı esnafın alışverişlerini yapabileceği modern koşullarda hizmet veren pazar yerinde yaklaşık bin tezgâh yer alacak. Alan, pazarın kurulmadığı veya kısmi olarak kurulduğu günlerde otopark ve spor etkinlik alanı olarak kullanılacak. Aynı katta kurulan genel ihtiyaç alanları, zabıta birimleri, yeme içme alanları ve mescit ile kentli çağdaş bir alışveriş mekânına kavuştu.

Kaynak: Bültenler