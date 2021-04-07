Buca'nın yıldızları Kick Boks Avrupa Kupası yolcusu
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Buca'nın yıldızları Kick Boks Avrupa Kupası yolcusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Buca'nın yıldızları Kick Boks Avrupa Kupası yolcusu

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcuları, 6. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupasında ülkemizi temsil edecek.

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcuları, 6. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupasında ülkemizi temsil edecek. 8 Nisan'da Antalya'da gerçekleşecek turnuvada Bucalı 5 sporcu, 29 ülke arasından madalya için ter dökecek.

Buca Belediyesi, yetiştirdiği sporcularla Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Yüzmeden futbola, kick bokstan tekvandoya kadar çok sayıda branşta milli sporcular yetiştiren Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 6. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmek için yola çıktı.

Turnuvada; Burçin Yıldırım, Nazan Sert, Halim Macun, Ali Rıza Kaya ve Serkan Kılıç olmak üzere Buca Belediyesinin 5 sporcusu, 8-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek organizasyona katılacak. Turnuva için son antrenmanlarını yaparak hazırlıklarını tamamlayan Bucalı sporcular, 29 ülkeden katılacak sporcular arasında madalya için ter dökecek. - İZMİR

Buca'nın yıldızları Kick Boks Avrupa Kupası yolcusu
Buca'nın yıldızları Kick Boks Avrupa Kupası yolcusu
Buca'nın yıldızları Kick Boks Avrupa Kupası yolcusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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