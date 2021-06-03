Buca'nın sokakları rengarenk
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Buca'nın sokakları rengarenk

Buca'nın sokakları rengarenk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Buca Belediyesi, binlerce çiçek fidesiyle sokakları, parkları rengarenk bir görünüme kavuşturdu.

Buca Belediyesi, binlerce çiçek fidesiyle sokakları, parkları rengarenk bir görünüme kavuşturdu.

Kentin estetik görünüme kavuşması için sokaklarda bakım çalışmalarını hızlandıran Buca Belediyesi, temizlenen alanları çiçeklerle renklendirdi. Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 300 kasa çiçek fidesinin dikimi gerçekleştirildi.

Görüntüsü ve kokusuyla dikkat çeken mevsimlik çiçekler, ekiplerce bakımı yapılan parklar başta olmak üzere yol kenarlarına, refüjlere ekildi. Sokaklarda bıraktığı görüntüyle kent estetiğine katkı sağlayan çalışma vatandaşlardan tam not aldı. - İZMİR

Buca'nın sokakları rengarenk
Buca'nın sokakları rengarenk
Buca'nın sokakları rengarenk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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