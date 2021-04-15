Buca'nın parklarında yenileme çalışmaları

İzmir'de Buca Belediyesi, ilçenin parklarında başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

İzmir'de Buca Belediyesi, ilçenin parklarında başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Buca Belediyesi, kentin yeşil alanlarında çalışmalarına hız verdi. Parklardaki bakım ihtiyaçlarını tespit eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç önceliğine göre çalışmalar planladı.

Planlama doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda çim biçme, kosa çalışması gerçekleştirerek, yeşil alanları estetik bir görüntüye kavuşturdu. Parklarda bulunan oyun gruplarının, spor aletlerinin ve parklarda vatandaşların dinlenmesi için konumlandırılan bankların tamirat ve yenileme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü saha ekiplerinin yanı sıra eş zamanlı olarak Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü de kolları sıvadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü saha ekipleri, parkları uçtan uca pırıl pırıl yaparken, Fen işleri Müdürlüğü saha ekipleri ise yürüyüş yolları, kaldırım ve çevre düzenlemesinde kırılan, bozulan yerlerin bakımını yaptı, eksik yerlerde kilit parke taşı döşemesi ve bordür çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışmalar, planlamalar doğrultusunda Buca'nın tüm park ve bahçelerinde devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı