Buca'nın parklarında geri dönüşüm dönemi
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Buca'nın parklarında geri dönüşüm dönemi

Buca'nın parklarında geri dönüşüm dönemi
Bültenler - Haberler | Güncel

Hemşehrilerin rahat nefes alabilmesi için gece gündüz çalışan Buca Belediyesi, bakıma aldığı parklarda geri dönüşüm çalışması gerçekleştirdi.

Vandalizm kurbanı olan veya çeşitli nedenlerle hurdaya çıkan materyaller, şantiyede Buca'nın emekçilerinin elinde yeniden hayat buldu. Çalışmalar sonunda yepyeni görünümüne kavuşan banklar, oyuncaklar ve spor aletleri, parklardaki yerini aldı.

Kent genelindeki parkların korunarak bakımlarının yapılması için çalışma yürüten Buca Belediyesi, sürdürülebilir kent hedefiyle parklarda geri dönüşüm çalışması başlattı.

Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki parkların bakımı yapılarak, normalleşme sürecinde hemşehrilerin rahat nefes alabilmeleri için hazırlandı. Bir yandan parkların çevre düzenlemesi, kosa ve temizlik çalışmaları yürütülürken, bir yandan da parklarda çeşitli nedenlerle zarar gören oturma grupları, oyun ve spor grupların yenilenmesi gerçekleştirildi.

HURDALAR EMEKLE YENİDEN HAYAT BULDU

Yenileme çalışmalarında ise geri dönüşüm çalışması başlattı.Çalışma kapsamında, Buca'nın parklarında Vandalizm, hava koşulları gibi çeşitli nedenlerle hasar gören, kullanılamaz hale gelen veya hurdaya çıkan tüm materyaller Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesinde toplandı. Teknik ekip tarafından oyun ve spor gruplarında kırılan parçalanan yerlerin onarımı ve boyaması gerçekleştirildi. Parklardan çıkarılan ahşap materyaller ise düzgün bir şekilde kesilip boyanarak banklara hayata verdi.

Buca'nın park emekçilerinin ellerinde yeniden hayat bulan ürünler, yepyeni görünümleriyle yeniden Buca parklarındaki yerini aldı.

Kaynak: Bültenler

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