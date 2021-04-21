Buca'nın muhtarlıklarında estetik dönüşüm
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Buca'nın muhtarlıklarında estetik dönüşüm

Buca'nın muhtarlıklarında estetik dönüşüm
Bültenler - Haberler | Güncel

Buca Belediyesi, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için kent genelindeki muhtarlık hizmet binalarında yenileme çalışması başlattı.

Dört mahallede tamamlanan muhtarlık binaları, mahalle sakinlerine ferah ve bakımlı bir mekânda hizmet alma olanağı sağlarken, estetik yapısı ve peyzaj düzenlemeleriyle de mahallelere güzel bir görünüm kattı.

Bucalı vatandaşların en iyi hizmeti alabilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, kent genelindeki muhtarlık binalarını yeniliyor. Demokrasinin yapı taşı muhtarların, temiz ve düzenli bir yerde vatandaşlara hizmet verebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında,eskiyen muhtarlık binaları ihtiyaç ve öncelik sırasına göre yenileme programına alındı.

TAM DONANIMLI MUHTARLIK HİZMET BİNASI

Buca Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışması kapsamında Gaziler, Efeler, Kozağaç ve Dicle mahallelerindeki muhtarlık hizmet binaları yeni, modern ve çağın gereksinimlerini içinde barındıran bir yapıya kavuştu. Muhtarlıkların mevcut yerlerine inşa edilen binalar, tüm ihtiyaçların karşılanmasına imkan sunan yapısının yanı sıra peyzaj düzenlemeleriyle de mahallere şık bir görüntü kattı. Ekipler, planlama doğrultusunda kentteki diğer mahalle muhtarlıklarını da modern, tam donanımlı, yeni hizmet binalarına dönüştürecek.

Kaynak: Bültenler

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