Buca'nın metruk binalarına nefes aldıran dokunuş
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Buca'nın metruk binalarına nefes aldıran dokunuş

Buca'nın metruk binalarına nefes aldıran dokunuş
Bültenler - Haberler | Güncel

Bucalı hemşehrilerin can ve mal güvenliği için çalışmalarına hız katan Buca Belediyesi, genel asayişi tehdit edecek metruk binalar için harekete geçti.

Yerinde yürütülen denetlemelerin ardından ekipler, 224 metruk bina için yıkım, ikamet ve güvenlik önlemi çalışması yaparak kente nefes aldırdı.

Kentte yapı güvenliğini ve toplum huzurunu sağlayabilmek için denetleme çalışmalarına hız katan Buca Belediyesi, riskli ve metruk binalara müdahale etti.

Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Buca'nın eski, yerleşim yerleri başta olmak üzere geniş çevrede denetim çalışmaları başlatıldı.Denetimlerin ardından kent genelindeki metruk ve riskli yapıların tespiti yapıldı.

METRUK BİNALARA 3 AYRI ÖNLEM

Kent genelinde genel asayiş ve çevre güvenliğini tehdit eden metruk yapılar için çalışmalar hızlandı. Çeşitli nedenlerle metruk hale gelmiş ve genel asayişi tehdit edecek unsurların oluşmasına imkan sağlayan toplam 224 adet yapı tespit edildi. Tespit edilen yapıların 74 tanesinin yıkımı gerçekleştirilirken 67 tanesi için güvenlik tedbiri alındı. Önlem alınan yapıların yanı sıra 32 tane yapıda yeniden ikamet sağlanarak metruk halden çıkarıldı. Hızla devam edecek çalışmalar kapsamında 50 tane yapı için ise yasal sürecin sonlanması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler

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