Buca'nın konteynerlerinde gece-gündüz temizlik

Buca Belediyesi, yaz aylarının artan sıcaklığıyla birlikte çöp konteynerlerinin temizliği için çalışmaları hızlandırırken, Buca'nın 47 mahallesindeki çöp konteynerleri, her gün temizlik aracıyla geceden sabaha yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Buca Belediyesi, yaz aylarının artan sıcaklığıyla birlikte çöp konteynerlerinin temizliği için çalışmaları hızlandırırken, Buca'nın 47 mahallesindeki çöp konteynerleri, her gün temizlik aracıyla geceden sabaha yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Buca Belediyesi, sokaklardaki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Gün boyu kent temizliği için sokak sokak alın teri döken Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, akşam trafiğin rahatlamasıyla birlikte çöp konteynerlerindeki dezenfekte çalışmalarına hız kattı. Devam eden korona virüsü süreci ve sıcak yaz havası nedeniyle çöp konteynerlerinin enfeksiyon yayma riskini ortadan kaldırmak için konteynerler teker teker temizlendi. Her gün geceden sabaha Buca'nın 47 mahallesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, çöp konteyneri yıkama aracıyla konteynerlerin dezenfeksiyonunu sağladı. Ekiplerin, belirledikleri rota doğrultusunda rutin olarak çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı