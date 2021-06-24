Buca'nın kırları lavanta kokuyor
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Buca'nın kırları lavanta kokuyor

Buca'nın kırları lavanta kokuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinin kırsal bölgelerine gelir sağlamak amacıyla dikimi gerçekleştirilen lavantaların ikinci hasadı için az bir süre kalırken, mor renkli görüntüsü ve kendine has kokusuyla Doğancılar'ın havasını değiştiren lavantalar, arıcılıktan el işine, kolonyadan sabuna bölge halkına...

İzmir'in Buca ilçesinin kırsal bölgelerine gelir sağlamak amacıyla dikimi gerçekleştirilen lavantaların ikinci hasadı için az bir süre kalırken, mor renkli görüntüsü ve kendine has kokusuyla Doğancılar'ın havasını değiştiren lavantalar, arıcılıktan el işine, kolonyadan sabuna bölge halkına ekonomik katma değer sağladı.

Buca Belediyesinin, tarımsal üretimi arttırmak ve alternatif gelir kaynakları sağlamak için kırsalda başlattığı lavanta üretiminde üreticiler hasada başladı. Kırsal mahallelerde dağıtılan on binlerce lavanta fidesi filizlendi. Doğancılar Mahallesi başta olmak üzere dikimi gerçekleştirilen lavantalar, mor renkli görüntüsü ve benzersiz kokusuyla Buca'nın tarlalarını güzelleştirdi.

Tarlalardan bahçelere kadar birçok noktada yetiştirilen lavantalar, kırsaldaki üretici için alternatif geçim kaynağı oldu. Estetik görüntüsünün yanı sıra arıcılık faaliyetlerinde besin kaynağı olan lavantaların yağı çıkarılarak; esans, sabun ve kolonya gibi ürünlerin üretiminde kullanılacağı belirtildi. Katma değerli ürünlerin yanı sıra bölgedeki kadınlar, el emeğiyle ürettiği nakışlı keselerde lavantaların satışını yaparak hane ekonomisine katkı sağladı. - İZMİR

Buca'nın kırları lavanta kokuyor
Buca'nın kırları lavanta kokuyor
Buca'nın kırları lavanta kokuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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