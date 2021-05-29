Buca'nın ilk arama kurtarma ekibi sona yaklaştı
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Buca'nın ilk arama kurtarma ekibi sona yaklaştı

Buca'nın ilk arama kurtarma ekibi sona yaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmir depremi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan tüm afetlerde alarma geçen Buca Belediyesinin yeni kurduğu arama kurtarma birimi BUCAKUT, eğitim sürecinde sona yaklaştı.

İzmir depremi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan tüm afetlerde alarma geçen Buca Belediyesinin yeni kurduğu arama kurtarma birimi BUCAKUT, eğitim sürecinde sona yaklaştı. AFAD tarafından uygulamalı eğitime başlayan gönüllüler, iki haftalık sürecin ardından hafif arama kurtarma sertifikası alarak saha görevinde yer alabilecek.

Buca Belediyesi, olası afet durumlarında hızla müdahale edebilmek için kurduğu Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) eğitim sürecinde sona yaklaştı.

İzmir depreminin ardından Buca başta olmak üzere ülke genelinde yaşanabilecek doğal afet ve acil durumlara müdahale edebilmek için Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın talimatıyla kurulan BUCAKUT, uzun aşamalı eğitim sürecinin ardından uygulama eğitimlere başladı.

Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve gönüllülük esasıyla ilk etapta 45 personelin eğitime başladığı birim, Bornova'daki AFAD İzmir İl Müdürlüğü içerisinde iki haftalık saha eğitimine başladı. Gönüllüler, olası bir enkaz durumunda yapılması gereken tüm müdahaleleri uygulamalı olarak öğrenmiş olacak. Eğitim sonunda ekip, hafif arama kurtarma sertifikası alarak olası durumlarda sahada AFAD ekiplerinin çözüm ortağı olarak çalışma gerçekleştirebilecek. Sertifikanın ardından ekip, profesyonelleşme aşamasında eğitimleri yıl boyu almaya devam edecek. - İZMİR

Buca'nın ilk arama kurtarma ekibi sona yaklaştı
Buca'nın ilk arama kurtarma ekibi sona yaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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