Buca'nın fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
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Buca'nın fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu

Buca'nın fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde, "tarihi ve kültürel doku" temasıyla düzenlenen Ulusal Buca Fotoğraf Yarışması Maratonu sonuçlandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, "tarihi ve kültürel doku" temasıyla düzenlenen Ulusal Buca Fotoğraf Yarışması Maratonu sonuçlandı. Birbirinden değerli eserlerin katıldığı yarışmada, "Buca'nın renkli sokakları" isimli çalışmasıyla Alahattin Kanlıoğlu birinci olurken, ikinciliği "Ustam" eseriyle Tolga Taçmahal, üçüncülüğü ise "Buca at yarışları" eseriyle Hakan Kuyumcu kazandı.

Binlerce yıllık tarihe, kültürel birikime ve doğal güzelliklere sahip Buca'nın tanıtımı için projeleri hayata geçiren Buca Belediyesinin, ulusal fotoğraf yarışması büyük ilgi gördü. Buca Belediyesi iştiraki BUCAMAR'ın Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onayıyla düzenlediği Ulusal Buca Fotoğraf Yarışması Maratonu, Buca'nın tarihi ve kültürel dokusu temasıyla gerçekleştirildi. Ülke genelindeki tüm fotoğrafçıların kadrajına açık olarak düzenlenen yarışmanın katılım başvuruları, 13-14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BBKSM) kabul edildi.

Jüri seçimini yaptı

Belirlenen süre içerisinde, Buca'nın tarihi dokusunu anlatan en iyi fotoğraflar, Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Asiye Avcı, Fotoğrafçı ve İFOD İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Seda Şengök, Eğitmen ve İFOD İzmir Fotoğraf Derneği Üyesi Tayfun Kocaman, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İFOD İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği Üyesi Prof. Dr. Kazım Çapacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Kulübü Yöneticisi ve İFOD İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Irmak Ağrı'dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda yarışmaya "Buca'nın renkli sokakları" isimli fotoğrafıyla katılan Alahattin Kanlıoğlu birinci oldu. "Ustam" adlı fotoğrafla Tolga Taçmahal ikinciliği elde etti. "Buca at yarışları" isimli eseriyle Hakan Kuyumcu ise üçüncülüğe hak kazandı.

Mansiyon ödülleri ve sergilemeye değer fotoğraflarla beraber jüri değerlendirmesinden geçen 32 fotoğrafa toplam 23 bin TL tutarında ödül dağıtılacağı belirtildi. Birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, mansiyon ödülü alan 5 fotoğrafa 1000'er TL ve sergi için seçilen 24 adet fotoğrafa ise 250'şer TL ödül verileceği aktarıldı. - İZMİR

Buca'nın fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
Buca'nın fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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