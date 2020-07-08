Buca'nın 'Eşya Bankası' yüzleri güldürüyor
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Buca'nın 'Eşya Bankası' yüzleri güldürüyor

Buca Belediyesi, ilçede dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak için kurduğu Eşya Bankası ile ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürüyor.

Buca'nın 'Eşya Bankası' yüzleri güldürüyor
08.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:52

Buca Belediyesi, ilçede dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak için kurduğu Eşya Bankası ile ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürüyor. Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan bankada toplanan her türlü ev eşyası, bakımı yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibinin evine kadar ulaştırılıp yerleştiriliyor. Bankadan; mobilyadan mutfak eşyasına, beyaz eşyadan beşiğe kadar kullanabilir durumdaki her türlü ev eşyası temin edilebiliyor.

Örnek projeleriyle dar gelirli vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin ev eşyası ihtiyacını karşılamak amacıyla kurduğu "Eşya Bankası" ile anlamlı bir köprü görevi görüyor. İlçede yardımlaşma ve dayanışmayı artırıp hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak amacıyla hizmet veren Eşya Bankası, Buca Belediyesi Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Evi içerisinde hizmet veriyor. Hayırseverlerin bağışladığı mobilyadan mutfak eşyasına, oyuncaktan beşiğe kadar kullanılabilir durumdaki her türlü ev eşyası Eşya Bankası'nda depolanıyor. Özenle bakımları yapılan eşyalar, bankada sergileniyor. Belediyeye başvurarak eşya ihtiyacını bildiren vatandaşların evlerinde inceleme yapan belediye yetkilileri, belirlediklerini her türlü eksiği stoklar dahilinde ihtiyaç sahibinin evine kadar teslim ediyor. Belediye görevlileri teslim ettikleri eşyaların yerleştirilmesine ve kurulmasına da destek oluyor. Eşya Bankası'na bağışta bulunmak isteyen hayırseverlerin, hafta içi saat 08.00-17.00 saatleri arasında (0232) 439 10 10 dahili 1226 numaralı telefonu arayarak bildirilmesi halinde bağışları evlerinden teslim alınabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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