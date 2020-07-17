Buca'nın bilim üssünden Hong Kong'a finalist oldular
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Buca'nın bilim üssünden Hong Kong'a finalist oldular

Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim tarafından kurulan, akademik düzeyde bilim ve sanat eğitimini ücretsiz vererek geleceğin sanatçı ve bilim insanlarını yetiştirmeye başlayan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, uluslar arası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Buca'nın bilim üssünden Hong Kong'a finalist oldular
17.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:42

Buca Belediyesi'nin bilim üssü Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Hong Kong Gençlik Grupları Federasyonu tarafından düzenlenen "Küresel Gençlik Bilim ve Teknoloji Buluşmaları" adlı uluslar arası yarışmada 32 ülkeden 887 projeyi geride bırakarak finale çıktı. Biyokimya ve çevre alanında proje hazırlayarak üstün başarı gösteren öğrenciler, 1 Ağustos'ta düzenlenecek finalde Türkiye'yi temsil edecek.

Uzman eğitimciler önderliğinde proje hazırlayan Merkez öğrencileri, Hong Kong Gençlik Grupları Federasyonu tarafından organize edilen, 32 ülkeden 887 projenin yarıştığı bilim ve mühendislik temalı'Küresel Gençlik Bilim ve Teknoloji Buluşmaları" adlı uluslar arası yarışmada finale kaldı.

GELECEĞE YÖN VERECEK PROJELER

Küresel gençlik, bilimsel başarı ve inovasyon platformu olan yarışmaya dünya çapında 887 yüksek standartta bilimsel proje başvurusu yapıldı. Yapılan başvurular içerisinden Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Sinemis Nur Boz, Bilal Esmer, Asil Söylev, Sude Kahraman'ınbiyokimya alanında hazırladıkları'insana ve çevreye zarar vermeyen biyolojik gıda ambalajı projesi' ile çevre alanında hazırladıkları 'ağır metal atıklardan oluşan zararları belirleyecek sensör projesi', jüri değerlendirmesi sonucu finalist olarak seçildi.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Dünyanın dört bir yanındaki bilim yeteneklerine ait projelerin yarışacağı organizasyon, 1 Ağustos 2020'de Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek.Kızılçullu öğrencileri uluslar arası bilim arenasında Türkiye'yi ve Buca'yı temsil etmenin heyecanını yaşıyor.

Kaynak: Bültenler

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