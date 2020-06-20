Buca Mülteci Destek Masası 3 bin 486 mülteciye destek verdi
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Buca Mülteci Destek Masası 3 bin 486 mülteciye destek verdi

Buca Belediyesinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğiyle kurduğu 'Mülteci Destek Masası', Dünya Mülteciler Günü'nde çalışma raporunu açıkladı.

Buca Mülteci Destek Masası 3 bin 486 mülteciye destek verdi
20.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:31

Buca Belediyesinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğiyle kurduğu 'Mülteci Destek Masası', Dünya Mülteciler Günü'nde çalışma raporunu açıkladı. Mültecilerin toplumsal hayata adapte olabilmeleri ve eşit yaşam hakkı sağlayabilmek için hizmet veren merkez, 2019 başından beri 3 bin 486 mültecinin hayatına dokundu.

İzmir'de en fazla mülteciye sahip ilçe olan Buca'da, UNHCR işbirliğiyle 2019 başında Buca Belediyesi Mülteci Destek Masası kuruldu. Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Evinde faaliyete başlayan merkez, ilçede ikamet eden mültecilere hak ve hizmetlere erişim konusunda danışmanlık sağlamak, özel ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen kişileri ilgili kurumlara yönlendirmek, tercümanlık ve danışmanlık hizmeti sağlamak ve mültecilerin yerel halkla uyumunu artırmak gibi faaliyetler yürüttü.

3 bin mülteciye birebir danışmanlık

Buca'da ihtiyaç sahibi ve özel durumu olan mültecileri tespit ederek çalışmalarına başlayan Mülteci Destek Masası görevlileri, telefon üzerinden ve saha ziyaretleri yoluyla toplam 3 bin 486 mülteciye hak ve hizmetlere erişim ile ilgili danışmanlık sağladı. Mültecilerden bin 657'si ilgili kurumlara yönlendirilerek özel sorunlarının çözülmesine aracılık edildi.

Uyum projeleri

Danışmanlık hizmetinin yanı sıra mültecilerle yerel halk arasındaki uyumun artırılması konusunda da çalışmalar gerçekleştiren masa, Türk ve Suriyeli annelerin bir araya getirildiği Anneler Günü etkinliği, mülteci çocuklarla akvaryum gezisi, veli toplantıları, muhtar bilgilendirme toplantıları gibi çok sayıda etkinlik düzenlendi.

350 hijyen kolisi ulaştırıldı

Mülteci Destek Masası, pandemi sürecinde mültecilerin korona virüsten korunması ve virüsün yayılmasını engelleyebilmek için de çalışmalar gerçekleştirdi. Mültecilere, kadın ve erkeklere özel olarak hazırlanan, içerisinde el dezenfektanından temel kişisel bakıma kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu 350 hijyen seti dağıtıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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