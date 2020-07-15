Buca metruk binadan kurtuldu, mahalleli rahat nefes aldı İZMİR'in Buca ilçesinde uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline gelen metruk bina, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

İZMİR'in Buca ilçesinde uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline gelen metruk bina, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

DHA'nın gündeme getirdiği, Buca İnkılap Mahallesi 515 Sokak'ta madde bağımlıların mesken tuttuğu ve uzun süredir kullanılmadığı için çöplüğe dönen metruk bina, Buca Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yıkıldı. Mahalleli, madde kullananlara ait şırınga, alkol şişelerinin de bulunduğu binanın yıkılmasıyla rahat bir nefes aldı. Çöpler nedeniyle oluşan görüntü kirliliği ve çevreye yayılan kötü koku da binanın yıkılmasıyla son buldu.

Mahalleli, kimliği bilinmeyen kişilerce kullanılan bina nedeniyle çocuklarının güvende olmadığını ifade ederek, yapının yıkılmasını talep etmişti.

Belediye görevlileri, vatandaşların bildirmesi halinde ilçe genelinde amacı dışında kullanılan metruk binalarda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra işlem gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Kaynak: DHA