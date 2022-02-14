Buca Metrosu Temel Atma Töreni
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Temel atma öncesi konser CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Çocukların korosu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma detayları Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın konuşması İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in...
Temel atma öncesi konser
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Çocukların korosu
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma detayları
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın konuşması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması
Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve protokol üyeleri temel için butona basması
İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Buca Metrosu Temel Atma Töreni'ne katıldı.