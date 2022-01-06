Buca Metrosu'nun yapım sözleşmesi imzalandı: Temeli 14 Şubat 2022'de atılacak

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem yatırımlarına bir halka daha eklerken, Buca Metrosu için imzalar Buca Işılay Saygın Meydanı'nda düzenlenen törenle atıldı. "Buca Metrosu, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bu zor dönemde İzmir ekonomisini büyüten bir kaldıraç" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "14 Şubat Sevgililer Günü'nde İzmir'e olan aşkımızı göstermek için temeli atıyoruz" dedi.

2,5 milyarlık bütçesiyle Narlıdere Metro ile 1 milyar 250 milyon liralık yatırımla Çiğli Tramvay inşaatlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en büyük yatırımlarından Buca Metrosu'nun yapımına da başlıyor. İzmir Metrosunu Buca'ya ulaştıracak ve kent trafiğine nefes aldıracak 13,5 kilometrelik metro hattının yapımı için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

İmzalar atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi kaynakları ile inşa edeceği, 3 milyar 921 milyon 498 bin liraya mal olacak İzmir'in yeni metrosu için yapım sözleşmesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tahir Güleryüz arasında Buca Işılay Saygın Meydanı'nda (Kasaplar Meydanı) düzenlenen törenle imzalandı.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra; CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilen Torun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Metro A.Ş Genel Müdürü Sönmez Alev, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş yöneticileri ve çok sayıda Bucalı katıldı.

"İzmir, Buca Metrosunu tamamlamaya muktedirdir'

İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de çevreci, konforlu, ekonomik ve verimli ulaşım yatırımlarının artacağını ifade etti ve en büyük payın raylı sistem yatırımlarına ayrıldığını söyledi.

Soyer, "Türkiye'nin bu kaotik ortamında İzmir'in geleceğini aydınlatacak bir büyük projenin ilk adımını atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uluslararası ihale sürecini kazanan firma ile yapım sözleşmesini imzalıyoruz. Hazine garantisi olmaksızın 490 milyon Euro altyapı yatırım kredisi sağladığımız Buca Metrosu, 13.5 kilometre uzunluğu ve 11 adet istasyonu ile şehrimizin trafiğine büyük nefes aldıracak. Bu hattımız her gün 400 bin vatandaşımızı konforlu, karbon salınımı olmadan, gürültü oluşturmadan taşıyacak. Kentimize mali tasarruf sağlayacak. Uzun ve çok meşakkatli müzakereler sonunda, Buca Metrosu ile ilgili uluslararası bir konsorsiyum oluşturduk. Meseleyi İzmir'in ortak menfaati olarak gördüğümüz için, hiçbir siyasi kaygı taşımadan sürecin içindeki herkesle şeffaf ve açık ilişkiler geliştirdik. Sonucunda, Türkiye ve dünyadaki tüm paydaşlarımızı şu konuda ikna ettik; İzmir, Avrupa'nın en büyük yatırımlarından biri Buca Metrosu'nu tamamlamaya muktedirdir" diye konuştu.

"İzmir için olabilecek en ucuz yatırım kredisi"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için dört ayrı bankadan toplam 490 milyon Euro tutarında uluslararası yatırımı İzmir'e kazandırdıklarını söyleyen Başkan Soyer, "Avrupa Kalkınma Bankası EBRD liderliğindeki sendikasyon kredi anlaşmamızın faiz oranının düşüklüğü, geri ödemesiz dönemin ve vadesinin uzunluğu İzmir'e benzersiz avantajlar sağladı. Böylelikle İzmir için olabilecek en ucuz yatırım kredilerinden birini temin ettik" dedi.

"Buca Metrosu İzmir ekonomisini büyüten bir kaldıraç"

Yatırımın binlerce gence yeni iş imkanı sağlayacağının altını çizen Soyer, "Buca Metrosu, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bu zor dönemde İzmir ekonomisini büyüten bir kaldıraç. Nitekim, Çiğli Tramvayında olduğu gibi, Buca Metrosu yapımında da genç mühendis istihdamını zorunlu kılarak bu vizyonumuzu hayata geçiriyoruz. Özellikle de yeni mezun mühendislerimiz çalışacak. Dahası, Buca Metrosu ve diğer büyük yatırımlarımız sayesinde sadece projede çalışanların değil, bölgedeki esnafın, imalat ve hizmet sektörlerinin de refahı artacak. Milyarlarca liralık bir yatırımı İzmir ile buluşturmamız sonucunda şehrimizin tüm sektörleri canlanacak" ifadelerini kullandı.

"Körfez'e 12 dakikada ulaşım"

Soyer sözlerine şöyle devam etti:

"İzmirli genç kardeşlerim şu müjdeyi şimdiden vermek isterim; Buca Metrosu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Kampüsü'nden körfez kıyısına erişim süresi 12 dakikaya düşüyor. Bu şehir sizin. İzmir'i dilediğiniz gibi yaşayın. İbn Haldun, 'coğrafya kaderdir' demişti. Buca Metrosu bu kaderi değiştirecek. İzmir tarihinde yeni bir sayfa açacak. Bu sayfayı, biz hep birlikte açacağız. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu'nun yapımı için büyük bir özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İzmir'in geleceğini sizlerle inşa ediyoruz. İzmir'i demir ağlarla örüyoruz. Buradan da sözü vermek istiyorum, şubat ayında temel atalım istiyoruz. Kemal Bey (Kemal Tahir Güleryüz) ile görüştük. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İzmir'e olan aşkımızı göstermek için temeli atıyoruz. Herkesi bu temel atma törenine davet ediyorum. Yolumuz açık olsun."

"Buca Büyükşehir'in desteğini yakından hissediyor"

Buca Metrosu'nun ilçedeki ulaşım sorununu çözeceğini söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'ya yaptığı yatırımlar için Başkan Soyer'e teşekkür etti. Kılıç, "Bucamız, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini son yıllarda hiç olmadığı kadar yakından hissetmektedir. Büyükşehir Belediyemizin metronun yanı sıra kentimizde ulaşımı rahatlatacak bir diğer büyük yatırımını ise yaklaşık maliyeti 1 milyar lira olan Buca-Otogar bağlantısı oluşturmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteği sayesinde Buca'da yıllardır yapılmayanı yaparak gerçekleştirdiğimiz temizlik devrimi, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı açısından önemli bir adım olmuştur. Afet derecesindeki yağışların neden olacağı hasarların ve vatandaşlarımızın maruz kalacağı maddi manevi zararların önüne geçmek için önemli bir atılım da Kozağaç Deresi Islah Projesi ile gerçekleşmiştir. Büyükşehir Belediyemizin Buca'da bir alt yapı devrimi yaparak gerçekleştirdiği proje sayesinde Buca artık su baskınları yaşayan bir kent olmaktan çıkacaktır. Bunların yanı sıra Buca'yı güzelleştirecek, Portakal Vadisi ile Buca nefes alınacak yeni bir alana kavuşacaktır. Buca'da beraber üretmeye, böyle heyecanları hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğimize olan inancımla kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Buca Metrosu'nun hepimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Buca'nın trafik sorunu çözülüyor

Buca Metrosu hizmete alındığında Üçyol'dan Buca'ya ulaşım bir buçuk saatten yarım saate düşecek. Üniversite öğrencilerinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztape Kampusü'ne ulaşımı kolaylaşacak. Buca Metrosu İzmir trafiğini de rahatlatacak.

İzmir Hafif Raylı Sisteminin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinesi kullanılarak derin tünelle geçilecek hattın uzunluğu 13,5 kilometre olacak ve 11 istasyondan oluşacak. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan 2. aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Proje kapsamında 80 bin metrekarelik kapalı alanda bakım atölyesi ve depo binası da olacak, Buca Metrosu'nun imalatların başlamasının ardından dört yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. - İZMİR