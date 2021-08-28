Buca Metrosu'nda gözler 6 Eylül'e çevrildi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kent içi toplu ulaşımda büyük rahatlama oluşturacak Buca Metrosu için başlattığı ihale sürecinin son aşaması, firmalardan gelen talep üzerine 6 Eylül'e alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kent içi toplu ulaşımda büyük rahatlama oluşturacak Buca Metrosu için başlattığı ihale sürecinin son aşaması, firmalardan gelen talep üzerine 6 Eylül'e alındı. 1 milyar 70 milyon avroluk bütçesiyle kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol–Buca metrosu için düzenlenen uluslararası ihalede aralarında; Rusya, Çin, Azerbaycan ve A.B.D gibi ülkelerden katılımcıların da yer aldığı 13 dev firma ve konsorsiyum yarışacak.

İzmir Hafif Raylı Sisteminin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu'nun son aşama yapım ihalesi 6 Eylül'de olacak. Ön yeterlilik alan, aralarında; Rus, Çin, Azerbaycan ile Amerikan firmalarının da yer aldığı 13 dev firma ve konsorsiyum, 1 milyar 70 milyon avroluk bütçesiyle kent tarihinin en büyük yatırımı olacak 13.5 kilometrelik hattın yapımı için yarışacak. İhale usulüne göre mali tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecek ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak inşaat çalışmalarına hemen başlanacak.

İlave süre uzatımı ihaleye avantaj sağlayacak

Projeye finansman desteği sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) ihale mevzuatına göre yürütülen iki aşamalı ihalenin ilk aşaması, 28 Mayıs 2021'de düzenlendi. 14 firmanın teknik teklif verdiği ihalede komisyon değerlendirilmesi sonunda yeterli bulunan 13 firmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mali tekliflerini sunmaları için davet gönderildi.

İsteklilerden mali tekliflerini, 12 Ağustos 2021 tarihine kadar sunmaları istendi. Bazı firmaların Kurban Bayramı tatilinin araya girmesi, pandemi, teknik ve mali hazırlıkların uzun sürmesi, yurt dışındaki firmaların çalışanlarına ağustos ayında verdikleri uzun tatillerden dolayı işlerin gecikmesi, yabancı ortaklı firmaların geçici teminat almak için muhabir banka kullanma gibi gereksinimleri göz önüne alınarak ihale tarihi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın da tavsiyesi üzerine 12 Ağustos'tan önce 27 Ağustos'a ardından 6 Eylül'e ertelendi.

Böylelikle firmalara ihaleye hazırlanmaları için yeterli süre verilerek geçersiz tekliflerin azalması ve ihalede rekabetin arttırılması hedeflendi.

Temmuz ayında ilk kredi sözleşmesi imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için ilk kredi sözleşmesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile temmuz ayında imzalandı. 125 milyon avro tutarındaki dış finansman sözleşmesi hazine garantisiz, 4 senesi anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıla uzanan vadeye, 6 aylık Euribor + yüzde 3,20 faiz oranına sahip. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz mayıs ayı içinde Üçyol-Buca Metro Hattı kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon avro olmak üzere toplam 250 milyon avro tutarında yetkilendirme anlaşması imzaladı. Önümüzdeki günlerde Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de bir yetkilendirme anlaşması imzalanması planlanıyor.

Sürücüsüz hizmet verecek

İzmir Hafif Raylı Sisteminin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü - Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinesi kullanılarak derin tünel tekniği (TBM/NATM) ile yapılacak olan hattın uzunluğu 13.5 km. olup 11 adet istasyon bölgesi belirlendi. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, F.Altay-Bornova arasında çalışan 2. aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı