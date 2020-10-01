Buca Kumtaşı Heykel Rölyef Çalıştayı usta elleri buluşurdu
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Buca Kumtaşı Heykel Rölyef Çalıştayı usta elleri buluşurdu

01.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:27
Buca Kumtaşı Heykel Rölyef Çalıştayı usta elleri buluşurdu

Taş ustalarını Buca'da konuk ederek muhteşem bir sanat şölenine imza atan Buca Belediyesi Kumtaşı Heykel Rölyef Çalıştayı 10 günlük serüvenini gala gecesiyle tamamladı.

Taş ustalarını Buca'da konuk ederek muhteşem bir sanat şölenine imza atan Buca Belediyesi Kumtaşı Heykel Rölyef Çalıştayı 10 günlük serüvenini gala gecesiyle tamamladı. Çalıştay kapsamında birbirinden eşsiz motifler, usta sanatçıların elinde 49 adet rölyefle hayat buldu. Gala gecesinde Buca'nın sanat tutkusunu yeni organizasyonlarla ileriye götüreceklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Atatürk'ün bize göstermiş olduğu ışıklı yolda, sanatsız ve sanatçısız kalamazdık" dedi.

Buca Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kumtaşı Heykel Rölyef Çalıştayı ( 20-30 Eylül 2020) muhteşem eserlerle final yaptı.

Buca Çarşı'da kurulan alanda 10 gün boyunca 30'un üzerinde rölyef ustasını bir araya getiren çalıştaya Bucalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Çalıştay boyunca emek emek kumtaşlarına hayat veren heykeltıraşlar, Türk motiflerinden Yunan mitolojisine kadar toplamda 49 adet rölyef çalışması yarattı.Eserler, Buca'nın çeşitli yerlerinde hemşehrilerin beğenisine sunulacak.

ESERLER GALA GECESİNDE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Çalıştay sonundaBuca Gölet Tesisleri'nde gala yemeği gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca emek veren katılımcılar, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ile bir araya geldi. Çalıştayda yapılan eserlerin sergilendiği gecede Başkan Kılıç, sanatçılara sertifikalarını takdim etti. Sanatçılar ise Başkan Kılıç'ın çalıştayın açılışında kullandığı ekipmanlardan oluşturdukları plaketi hediye etti.

ATA'MIZIN GÖSTERDİĞİ YOLDA SANATSIZ KALAMAZDIK

Gecede konuşmasına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözleriyle başlayan Başkan Kılıç, "Bizler, Ata'mızın yolundan ayrılmaksızın yürüyen, onun ışığı, onun devrimleriyle kendine yol haritası çizen insanlarız. Buca'da da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize göstermiş olduğu ışıklı güzel yolda, sanatsız ve sanatçısız kalamazdık. Buca Belediyesi Kumtaşı Heykel Rölyef Çalıştayı'nı kentimizde ilk defa gerçekleştirdik. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Emek veren tüm sanatçılarımızı kutluyorum. Gelecekte de inşallah bu çalışmaları daha da üst düzeye taşıyacağımıza inancım sonsuz" diye konuştu.

SANATA OLAN TUTKUMUZU DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Kılıç, "Bizler sosyal demokrat belediyecilik anlayışa sahibiz. Bu anlayışın olmazsa olmazı da sanata ve sanatçıya olan bakış açısıdır. Buca Belediyesi olarak sanatı ve sanatçıyı en önemli unsur olarak görüyoruz. Sanatı içine sindirmiş, sanatla yoğurulan yeni nesillerin kentimizin ve ülkemizin gelişiminde en önemli görevleri üstleneceği konusunda inancımız tam. Dolayısıyla bu çalıştay bizim için çok önemliydi. Bu saatten sonra biz artık sanata olan tutkumuzu, toplumun sanatla olan barışını daha ileriye götürmek için çalışacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde kentimizi sanatla bilimle başarıya götürecek yeni çalıştaylara, projelere imza atacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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