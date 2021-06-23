Buca Koop trafiğinde sıkışıklığı azaltacak dokunuş
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Buca Koop trafiğinde sıkışıklığı azaltacak dokunuş

Buca Koop trafiğinde sıkışıklığı azaltacak dokunuş
Bültenler - Haberler | Güncel

Buca Belediyesi, son dönemlerde araç yoğunluğuna bağlı olarak kazaların arttığı Buca Koop Meydanı'nda kavşak genişletme çalışması başlattı.

Bölgedeki trafik sıkışıklığını azaltacak meydan düzenlemesi, araçların güvenli bir şekilde dönüş alabilmesini sağlayacak.

Kent trafiğine nefes aldırmak için saha çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, Buca Koop Mahallesi'nde kavşak düzenlemesi gerçekleştirdi.Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde artan araç yoğunluğu nedeniyle trafik kazalarının çoğaldığı Buca Koop Meydan'ında çalışma başlattı.

Bölgedeki trafik sıkışıklığın rahatlatılması için meydanda genişletme çalışmasına başlandı. Meydanın çevresi ekiplerce yıkılarak yaklaşık meydanın çapı 3'te 1 oranında genişletildi. Zemin çalışmalarının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde alanda peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Çalışma sayesinde otobüs gibi büyük araçlar başta olmak üzere kavşağı kullanan araçların güvenli bir şekilde dönüş alabilmeleri sağlanırken bölgedeki trafik sıkışıklığı da azaltılmış olacak.

Kaynak: Bültenler

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