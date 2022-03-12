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Buca, İstiklal Marşı için tek yürek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Buca, İstiklal Marşı için tek yürek

İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin 101. yılında Buca tek yürek oldu.

İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin 101. yılında Buca tek yürek oldu. Buca Belediyesi önünde buluşan Bucalılar, İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu.

Buca Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutlamak ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak için tören düzenledi. FOMGED Halk Oyunları Ekibi'nin zeybek gösterisi ile başlayan törende konuşan Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, "Kurtuluş Savaşı yıllarında aziz milletimiz, canını dişine takarak Anadolu'nun işgaline karşı mücadele etmiş, her türlü fedakarlığı yaparak ordumuzu desteklemiştir. Böylesi bir süreçte, Başkomutan Mustafa Kemal ve Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa, hem milletimize hem de askerlerimize moral vermek, Anadolu'da tutuşan heyecanı korumak, vatan sevgisini ve inancı güçlendirmek için büyük çaba göstermişlerdir. Milli marşımızın yazılması da bu süreçte atılan en önemli adımlardan biridir" dedi.

Ardından, törene katılan Bucalılar tek yürek olarak Bando 35 Grubu'nun eşliğinde İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. - İZMİR

Buca, İstiklal Marşı için tek yürek

Buca, İstiklal Marşı için tek yürek

Buca, İstiklal Marşı için tek yürek

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Akif Ersoy, Buca Belediyesi, Kurtuluş Savaşı, İstiklal Marşı, Yerel, Haberler

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