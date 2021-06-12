Buca Göl Restoran yenilenen yüzüyle kapılarını açtı
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Buca Göl Restoran yenilenen yüzüyle kapılarını açtı

Buca Göl Restoran yenilenen yüzüyle kapılarını açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Buca'nın gözde işletmesi Göl Restoran, yenilenen yüzüyle normalleşme sürecinde kapılarını açtı.

Buca'nın gözde işletmesi Göl Restoran, yenilenen yüzüyle normalleşme sürecinde kapılarını açtı. İç ve dış mekan düzenlemesi ve yenilenen mutfağıyla Buca Gölet Tesislerinde misafirlerini ağırlayacak tesiste, cuma ve cumartesi günleri Türk Sanat Müziği'nin usta yorumcusu Süleyman Alasulu sahne alacak.

Sadece Bucalıların değil tüm İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Buca Gölet Tesislerinde yer alan Göl Restoran, tam kapanma süreciyle birlikte yenileme çalışmasına alındı. Teknik ekiplerce gerçekleştirilen bakım çalışmasıyla, tesisin iç ve dış mekanı baştan aşağı yenilendi.

Usta şef kadrosu ve Türk mutfağını tanıtan zengin menüsüyle adından söz ettiren Göl Restoran, gölet manzarasıyla da misafirlerin beğenisini kazandı. Korona virüse karşı almış olduğu sağlık ve hijyen önlemleriyle 'Turuncu Çember Sertifikası' alan Göl Restoran'da, cuma ve cumartesi akşamları Türk Sanat Müziği'nin usta yorumcusu Süleyman Alasulu sahne alacak. - İZMİR

Buca Göl Restoran yenilenen yüzüyle kapılarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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