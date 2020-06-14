Buca Göç ve Mübadele Anı Evi'ne ödül
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Buca Göç ve Mübadele Anı Evi'ne ödül

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesine (APİKAM) bağlı Buca Göç ve Mübadele Anı Evi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfının (ÇEKÜL) düzenlediği Tarihi Kentler Birliği (TKB) Müze Özendirme Yarışması'nda "Göç Müzeleri" dalında ödüle layık görüldü.

Buca Göç ve Mübadele Anı Evi'ne ödül
14.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesine (APİKAM) bağlı Buca Göç ve Mübadele Anı Evi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfının (ÇEKÜL) düzenlediği Tarihi Kentler Birliği (TKB) Müze Özendirme Yarışması'nda "Göç Müzeleri" dalında ödüle layık görüldü.

APİKAM'a bağlı Buca Göç ve Mübadele Anı Evi, ÇEKÜL'ün düzenlediği TKB Müze Özendirme Yarışması'nda "Göç Müzeleri" dalında ödüle layık görüldü. 16 belediyeden farklı ölçeklerde 18 müzenin katıldığı yarışmada Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi ve Antalya Manavgat Belediyesi Giritli Müzesi ve Giritliler Kültür Evi de ödüle layık görülen müzeler arasında yer aldı. Buca Göç ve Mübadele Anı Evi'nde, göç olgusuna odaklanan sergiler, dinletiler ile çocuklar için drama eğitimleri düzenleniyor, konuyu bilimsel olarak ele alan uluslararası sempozyum, panel ve söyleşiler ve sözlü tarih çalışmaları yapılıyor. Kurum, mübadeleyi yaşayan Türkiye ve Yunanistan halkları arasındaki dostluk, sevgi ve iş birliğini de geliştirmeyi hedefliyor. Buca Göç ve Mübadele Anı Evi, "Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi" başta olmak üzere Türkiye'ye Balkan ülkelerinden yapılan göçlerin hikayesini aktarmak ve göçmenlerden kalan kültürel mirası sergilemek için 2017 yılında faaliyete başlamıştı. Buca'da Kasaplar Meydanı, Menderes Mahallesi, 106. Sokak üzerindeki Göç ve Mübadele Anı Evi hafta içi 08.30-17.30, cumartesi günleri ise 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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