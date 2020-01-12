Buca'dan güzel başlangıç

12.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:21

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü yeni transferi Burak Sürmeli'nin golüyle 1-0 yenen Ci Group Buca, devreye umutlu başladı. Teknik direktör Ersin Aka, yeni transferlerin gelmesiyle güçlendiklerini belirterek, "İyi bir kamp dönemi geçirdik ve yetenekli futbolcuları kadromuza dahil etti. İlk haftaya 3 puanla başlamak bizim için çok önemliydi. Hedefimiz kesinlikle üst sıralar. Seri yakalayacağız ve zirve yarışında biz de olacağız" diye konuştu. Öte yandan, transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler 1922 Konyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Alper Kadir Duruk ile de sözleşme imzaladı.

Kaynak: DHA