Buca'daki pazar yerlerinde 'koronavirüs' önlemleri
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Buca'daki pazar yerlerinde 'koronavirüs' önlemleri

İZMİR'in en büyük semt pazarlarından Şirinyer Pazar Yeri ve Buca Çarşı Pazar Yeri başta olmak üzere ilçedeki tüm pazarlar için harekete geçen Buca Belediyesi'nce içeride ve dışarıda özel önlemler alındı.

05.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:47
Buca'daki pazar yerlerinde 'koronavirüs' önlemleri

İZMİR'in en büyük semt pazarlarından Şirinyer Pazar Yeri ve Buca Çarşı Pazar Yeri başta olmak üzere ilçedeki tüm pazarlar için harekete geçen Buca Belediyesi'nce içeride ve dışarıda özel önlemler alındı. Girişleri sınırlandırılan pazarların kapılarında görevlendirilen ekipler, maske, yaş ve ateş kontrolüyle alana alırken; içeride ise sosyal mesafe ve temassız alışveriş sağlandı.

Koronavirüs salgınına karşı ilçe genelindeki önlemleri artırmaya devam eden Buca Belediyesi'nce halkın mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için akın ettiği semt pazarlarında yoğun önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, pazar yerlerindeki düzenlemeleri denetlemek için harekete geçen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir'in en büyük semt pazarlarından Şirinyer Pazarı, Buca Çarşı gibi yerler başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm pazar yerlerinde tedbirler aldı.

YAŞ, ATEŞ VE MASKE KONTROLÜÇalışma kapsamında, ilk olarak pazar yerlerinin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı.  Açık ve kapalı pazar yerlerinin tamamında girişler, kapılarla ayrılırken, ekipler de kapı girişlerinde kontrollü olarak içeri alımı sağladı. Ekipler tarafından ateş ölçerlerle içeri gireceklerin vücut sıcaklıkları ölçülüp, yüksek ateşi olan kişiler için önlem alındı. Girişlerde maske de dağıtıldı. Maske takmayanların pazar yerine girişine izin verilmedi. Emniyet yetkilileri ise girişlerde anonslarla uyarı yaparken, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı ile 64 yaş ve üzeri kişilere yönelik kimlik kontrolü yaptı.PAZAR YERİNDE 'MESAFE' ÖNLEMİ

Pazar yerlerinin içinde ise sosyal mesafe kuralının uygulanması için gerekli düzenlemeler hayata geçirildi. Pazar kurulmadan önce tezgahlar arasındaki mesafeler artırıldı, esnafa maske ve eldiven dağıtıldı. Esnafın temel ihtiyaç maddesi dışında ürün satışı engellendi. Mesafe kuralının doğru uygulanabilmesi için esnaf sayısının en fazla 2 katı müşteri, aynı anda pazar yerine alındı. 'Seçmece' diye tabir edilen dokunarak alışveriş yöntemine ise izin verilmedi.


Kaynak: DHA

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