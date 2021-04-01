Buca'daki parklarda özel çalışma
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Buca'daki parklarda özel çalışma

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Buca'daki parklarda özel çalışma

Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bahar aylarıyla birlikte ilçedeki park ve bahçelerin tamamında üç koldan bakım çalışması başlattı.

Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bahar aylarıyla birlikte ilçedeki park ve bahçelerin tamamında üç koldan bakım çalışması başlattı.

Buca Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle harekete geçti. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve bahçelerde bakım çalışması başlattı. Parklar için yoğun bir çalışma yürüten ekipler, oyun gruplarının tamirini yaptı, uzaya çimleri biçti.

Çalışmalar kapsamında ekipler, parklarda bulunan ağaçların uzayan dallarına da müdahale etti. Çocuklar başta olmak üzere vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar gelmemesi için vinç eşliğinde, güvenlik önlemleri alınarak ağaçların budamaları yapıldı. - İZMİR

Buca'daki parklarda özel çalışma
Buca'daki parklarda özel çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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