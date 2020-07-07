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Buca'daki Doğancılar'da lavantalar hasada hazır

İzmir'de, Buca Belediyesinin Doğancılar'da başlattığı kırsal kalkınma hamlesi mahallenin kaderini değiştirdi.

Buca'daki Doğancılar'da lavantalar hasada hazır
07.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:10

İzmir'de, Buca Belediyesinin Doğancılar'da başlattığı kırsal kalkınma hamlesi mahallenin kaderini değiştirdi. Belediyenin, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle köylülere dağıttığı binlerce lavanta, bugünlerde hasada hazırlanıyor.

Buca ilçesinde, tarımsal üretimi arttırmayı ve alternatif gelir kaynakları oluşturarak kırsal kalkınmayı hedefleyen Buca Belediyesi, üreticiyle el ele vererek vatandaşlara katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla Doğancılar Mahallesi'nde 32 bin lavanta fidesi dağıtımı yapan Buca Belediyesi, bölgeyi hem üretim hem de turistik açıdan kalkındırmayı hedefleyen projede hasat yapmaya hazırlanıyor.

Belediye tarafından dağıtılan lavantaları tarlalarından bahçelerine kadar her yere eken Doğancılar sakinleri, hasadına gün saydıkları lavantanın köy için alternatif bir geçim kaynağı olduğunu vurgularken, hasat ettikleri ürünlerin yağını çıkararak esans, sabun ve kolonya gibi ürünler elde edeceklerini belirtiyor.

Üretimin köye katkı sağladıklarını ifade eden üreticiler, lavantanın hem alternatif geçim kaynağı olduğunu hem de köyün dört bir yanında boy veren ürünlerin arılar için besin deposu görevi görerek kovanları balla doldurup, kalitesini de arttırarak arıcılık üretimini geliştirdiğini belirtiyor.

Çalışmadan köylüler olarak memnun olduklarını ifade eden Doğancılar Mahalle Muhtarı Nebahat Coşkun, "Amacımız; yükselmek, köyümüzü turizme açmak. Günlük turlarla burada bir turizm alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda köyümüz çok fazla göç veren bir köy. Bu lavanta projesiyle kırsalda gelir elde ederek özellikle köylü gençlerimizin de burada kalmasını istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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