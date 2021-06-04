Buca'daki cinayete 4 gözaltı

İZMİR'in Buca ilçesinde, ağabeyi Y.Y.'yi dövdüğü öne sürülen Şehmus Devrin'i (30) tabancayla vurarak öldüren A.Y. (27) ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, ağabeyi Y.Y.'yi dövdüğü öne sürülen Şehmus Devrin'i (30) tabancayla vurarak öldüren A.Y. (27) ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmus Devrin (30), 45 DV 709 plakalı otomobille sokaktan geçen husumetli olduğu Y.Y.'yi durdurdu. Burada çıkan tartışma, yumruklu kavga dönüştü. İstirahatli olan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi A.Y., ağabeyinin dövüldüğünü gördü. Bekçi A.Y. de kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında A.Y., belinden çıkardığı tabancayla Şehmus Devrin'e art arda ateş açtı. Devrin, kaçmaya çalıştığı sırada, boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Devrin'i ambulansla yakındaki Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Ancak Şehmus Devrin kurtarılamadı. Devrin'in cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından otomobille kaçmaya kalkışan A.Y. ve ağabeyi Y.Y., yaklaşık 500 metre uzaklıkta yakalandı. Polis, A.Y.'nin akrabası olan 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. A.Y.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Bir anlık öfkeye kapılıp kendimi kaybettim, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can