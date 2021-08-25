Buca'da Zafer Bayramı coşkusu
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Buca'da Zafer Bayramı coşkusu

Buca'da Zafer Bayramı coşkusu
Bültenler - Haberler | Güncel

BAĞIMSIZLIĞIMIZI perçinleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Buca'da tüm hafta boyunca düzenlenen konser ve etkinliklerle yaşanacak.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere tüm hemşehrileri davet ederek, "Bu coşkuyu birlikte, tek yürek olarak yaşayalım" dedi.

Buca Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için pandemi kuralları çerçevesinde dopdolu bir program hazırladı. Program çerçevesinde Işılay Saygın Meydanı'nda 5 ayrı konser planlandı. Tamamı ücretsiz olan konserler, 26 Ağustos itibarıyla her gün saat 20.30'da başlayacak. Sırasıyla Kaset, Narkozone Feat Ertan, Leke ve Sinan Efe Aksoy'un sahne alacağı konser programı 30 Ağustos'ta Kurtalan Ekspres konseriyle sona erecek. Öte yandan, 30 Ağustos'ta Buca Belediyesi önünden Işılay Saygın Meydanı'na saat 20.00'de meşaleli kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Konserler ve kortej yürüyüşüne tüm hemşehrilerini davet eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "30 Ağustos, bir milletin küllerinden doğarak emperyal güçlere karşı verdiği mücadelenin zaferle sonuçlandığı bir gündür. Bizler de her zaman Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyetin savunucusu olacağız. Haydi, gelin bu ruhu, bu coşkuyu birlikte, tek yürek olarak yaşayalım" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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