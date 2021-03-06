Buca'da zabıtalar pazar yerleri ve işletmelerde denetimleri sıklaştırdı
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Buca'da zabıtalar pazar yerleri ve işletmelerde denetimleri sıklaştırdı

06.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:13
Buca'da zabıtalar pazar yerleri ve işletmelerde denetimleri sıklaştırdı

İzmir'de Buca Belediyesi ekipleri, kontrollü normalleşme sürecinin ilk cumartesi gününde denetimleri sıklaştırarak, pazar yerlerinden hizmete başlayan işletmelere kadar maske, mesafe ve temizlik kontrolü yaptı.

İzmir'de Buca Belediyesi ekipleri, kontrollü normalleşme sürecinin ilk cumartesi gününde denetimleri sıklaştırarak, pazar yerlerinden hizmete başlayan işletmelere kadar maske, mesafe ve temizlik kontrolü yaptı.

Pandemi sürecinde kontrollerini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, kontrollü normalleşme sürecinde de denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kontrollü normalleşme süreci kapsamında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününde Buca genelinde denetime çıktı.

Semt pazarlarında denetime çıkan zabıta ekipleri, pazar yerlerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarını denetledi. Pazarcı esnafına Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapan ekipler, vatandaşların alana alınmasında tedbirlerini üst düzeyde tuttu.

Pazar yeri denetiminin ardından ekipler, esnaf denetimlerine hız verdi. Yeni süreçte müşteri ağırlamaya başlayan kafeterya, kıraathane, restoran gibi işletmeler başta olmak üzere esnafı denetleyen ekipler, salgının yayılmasına engel olmak için ateş ölçümü yaptı; masalar arasındaki mesafeyi, içerideki müşteri sayısını, dezenfektan ve maske kullanımını, mutfak-personel hijyenini ve tek kullanımlık ürünleri tek tek kontrol etti. - İZMİR

Buca'da zabıtalar pazar yerleri ve işletmelerde denetimleri sıklaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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