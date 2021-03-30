Buca'da yaya önceliği için kırmızı çizgi
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Buca'da yaya önceliği için kırmızı çizgi

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Buca'da yaya önceliği için kırmızı çizgi

Buca Belediyesi, Buca Kaymakamlığı işbirliğiyle, trafikte yaya üstünlüğü için yapılan "Kırmızı Çizgi" kampanyasını ilçede başlattı.

Buca Belediyesi, Buca Kaymakamlığı işbirliğiyle, trafikte yaya üstünlüğü için yapılan "Kırmızı Çizgi" kampanyasını ilçede başlattı. Kentin belirlenen üç noktasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, yaya geçitlerine kırmızı şerit çekilirken sürücüler ve yayalar bilinçlendirildi.

Ülke genelinde yaşanan trafik kazaları ve yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Kırmızı Çizgi" projesi Buca'da hayata geçti.

Buca Kaymakamlığı önderliğinde "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" ve "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" sloganlarıyla ilçe genelinde gerçekleştirilen farkındalık kampanyasına Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber ve Buca protokolü katıldı.

Etkinlik kapsamında Şirinyer Migros önü, Hasanağa Bahçesi ve Buca Gölet Tesisleri karşısında bulunan yaya geçitlerine projenin sembolü olan kırmızı çizgi çekildi. Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber ve katılımcılar, beyaz yaya geçidi şeritlerinden bir tanesini kırmızı renge boyayarak karşıdan karşıya geçti. Şeritlerin boyanmasının ardından yoldan geçen araçlara ve yayalara farkındalık broşürleri ve kırmızı trafik düdükleri dağıtıldı. Sürücüler başta olmak üzere yaşlı, genç, tüm vatandaşlara kampanya ve yaya üstünlüğü hakkında bilgi verilirken, kentin birçok noktasına da afişler asıldı. - İZMİR

Buca'da yaya önceliği için kırmızı çizgi
Buca'da yaya önceliği için kırmızı çizgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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