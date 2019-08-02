Buca'da yanan samanların alevi ormana sıçradı (2)

İZMİR'in Buca ilçesinde yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, yan tarafta bulunan ormanlık alana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Bugün saat 16.30 sıralarında Buca Kooperatifi Mahallesi'nde, Çevreyolu kenarındaki kuru otların tutuşmasının ardından, alevler yan tarafta bulunan ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter ve 10 arazözün yanı sıra çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının daha fazla büyümemesi için alevlerin etrafını sararak, önlem aldı. Yangının, otoyolun hemen yanında çıkması nedeniyle, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Sürücülerin görüş mesafesi daralırken, olası bir kazaya meydan vermemek için polis ekipleri otoyolda önlem aldı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı yere 2 kilometre uzaklıkta da saman yüklü bir kamyonunun alev aldığı, o yangına müdahale eden işçilerin daha sonra orman yangınına geçtiği öğrenildi.



Kaynak: DHA