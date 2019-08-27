Buca'da üzüm şenliği heyecanı

27.08.2019 10:06

Bir zamanlar Türkiye'nin gözbebeği bağlarına sahip olan Buca'da yeniden hasat coşkusu yaşanıyor.

Geçmiş yıllarda ülkemizin en iyi sultani üzümlerinin yetiştiği Buca'da bağcılığı yeniden geliştirmek için çalışmalarına devam eden Buca Belediyesi, hasat şenliğiyle Bucalıları eski günlere geri götürüyor. Kentin zamanla unutulan en önemli değeri üzüm kültürünü ve üzüm üretimini yeniden canlandırmak için 13 dönümlük alanda 1450 asma fidesiyle kurulan Buca Belediyesi Üzüm Bağı'nda 3'üncü kez hasat coşkusu yaşanacak. Kaynaklar bölgesinde yer alan bağlarda gerçekleşecek etkinlikte, yaklaşık 4 tonluk mahsulün hasadı, Bağ Bozumu Şenliği'nde yapılacak.

ÜZÜM KÜLTÜRÜ YENİDEN YAŞAYACAK

Buca Belediyesi 3'üncü Bağ Bozumu Şenliği, 1 Eylül Pazar günü saat 16.00'da düzenlenecek kortejle başlayacak. Yöresel ürün stantlarının yer alacağı şenlikte, bağ bozumu gelenekleri de canlandırılacak.Bucalı kadınların ezerek çıkaracağı şıranın ikram edileceği şenlikte, keşkek ikramı,en iyi üzüm yarışması, ürün tadımları, halk oyunları gösterileri düzenlenecek. Buca Belediyesi Pop Orkestrası'nın müzikleriyle renklenecek şenlik, Bucalılara tarihte olduğu gibi unutulmaz bir gün, adeta bayram havası yaşatacak.

Şenliğe katılmak isteyen vatandaşlar için, 1 Eylül günü saat 15.00'te Buca Belediyesi önünden servis kaldıracak.

Kaynak: Bültenler