Buca'da topyekun mücadele
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Buca'da topyekun mücadele

Korona virüs salgınına karşı vaka öncesi ilk önlemleri alan Buca Belediyesi, virüsün yayılmasıyla kent genelinde adeta OHAL ilan ederek topyekun mücadele başlattı.

31.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:41
Buca'da topyekun mücadele

Korona virüs salgınına karşı vaka öncesi ilk önlemleri alan Buca Belediyesi, virüsün yayılmasıyla kent genelinde adeta OHAL ilan ederek topyekun mücadele başlattı. Ulusal standartlara uygun ilaçları temin ederek özel dezenfekte ekibi kuran belediye, gece-gündüz demeden Buca sokakları başta olmak üzere 101 okul, 92 ibadethane, 269 park, 63 eczane, 145 taksi, 17 taksi durağı ve ilçedeki sağlık kuruluşları ile kamu kurumlarını ilaçladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) vakasının Türkiye'de ortaya çıkmasından önce kent genelinde kritik önlemler almaya başlayan Buca Belediyesi, virüse karşı tüm birimleriyle ilçe genelinde topyekun mücadele başlattı. 510 bin kişilik nüfusuyla İzmir'in en büyük ilçesi olan Buca'da, vatandaşların halk sağlığını korumak için bir yandan gece-gündüz sahada çalışmalarını yürüten belediye, bir yandan da farkındalık çalışmalarıyla hemşerilerin bilinçlendirilmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında ilk ilaçlamalar minik Bucalıların zamanlarının büyük kısmını geçirdiği okullardan başladı. Vakanın Türkiye'de görülmesinden önce Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kentteki anaokulu, ilköğretim okulu ile ortaöğretim kurumlarında ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları başlattı. Bir yandan kent genelinde önlemler alınırken bir yandan da Buca Belediyesi Hizmet Binası içerisinde güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Tamamen sterilize edilen binanın giriş çıkışlarında vatandaş ve personelin ateşi ölçüldü, binanın birçok yerine el dezenfektanları yerleştirildi.

Gece-gündüz, sokak sokak mücadele

Korona virüs vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından ise belediyenin tüm birimleri virüse karşı teyakkuza geçti. Virüse etki eden, Sağlık Bakanlığı onaylı ve uluslararası standartlara uygun ilaçlar temin edilerek özel ekipler oluşturuldu. Gece--gündüz Buca sokaklarında girmedik yer bırakmayan ekipler, hem yıkama hem de ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Mahalle araları, duraklar, ana caddeler, ara sokaklar teker teker dezenfekte edildi.

Korona virüse karşı sterilizasyon raporu

Çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki 101 okul, 92 cami, cemevi ve ibadethane, 269 park ve çocuk oyun alanı, 63 eczane, 145 taksi, 17 taksi durağı, ilk basamak sağlık kuruluşları, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Buca Kaymakamlığı ve Hizmet Binaları, Buca Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Çocuk Destek ve Rehabilitasyon Merkezi, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün karakolları ve araçları, Buca Cezaevi, Buca Halk Eğitim Merkezi, İl Jandarma Komutanlığı, Kırıklar Jandarma Komutanlığı, bankalar, noterler gibi hemşerilerin bulunduğu tüm alanlarda sterilizasyon çalışması gerçekleştirdi.

"Gözünüz arkada kalmasın, evde kalın"

Çalışmaların tam kapasite sürmeye devam edeceğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Korona virüs vakasının Türkiye'de çıkmasından önce aldığımız önlemleri arttırarak devam ettiriyoruz. Bucamızın her yerinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmamızı sürdürürken bir yandan da hemşerilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Belediyemizin tüm kaynaklarını, gücünü, imkanlarını adeta Buca'nın güvenliği için seferber ettik. Ama tüm bu çalışmalardan daha önemli olan bir şey var ki o da kendi sağlığımızı güvence altına almak. Bir kez daha Bucalı hemşerilerimizden rica ediyorum; yaşlı-genç demeden acil durumlar haricinde sokağa çıkmayalım. Biz 510 bin Bucalı için gereken tüm önlemleri alıyoruz, gözünüz arkada kalmasın, evde kalın" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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