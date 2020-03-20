Buca'da, temizlik malzemesi üretilen ruhsatsız depo mühürlendi
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Zabıta, Buca, Güncel

Buca'da, temizlik malzemesi üretilen ruhsatsız depo mühürlendi

İZMİR'in Buca ilçesinde zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle talebin arttığı el sabunu, şampuan ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerinin sağlıksız ortamda üretildiği depoya baskın yaptı.

20.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:09
Buca'da, temizlik malzemesi üretilen ruhsatsız depo mühürlendi

İZMİR'in Buca ilçesinde zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle talebin arttığı el sabunu, şampuan ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerinin sağlıksız ortamda üretildiği depoya baskın yaptı. Depodaki ürünlere, imha edilmek üzere el koyuldu. Ruhsatsız işletme, mühürlendi.

Buca'da bulunan depoda, koronavirüse karşı önlem için talebin arttığı el sabunu, şampuan ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerinin hijyenik olmayan koşullarda üretildiği belirlendi. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan depoya baskın düzenledi. Deterjan, sıvı sabun ve şampuan gibi ürünlerin sağlıksız ortamda hazırlandığı tespit edildi. İşletmecinin, sağlık onayı ve kalite belgesi olmadan imal ettiği yüzlerce ürünü kentteki çeşitli market ve işletmelere, piyasa değerinin altında sattığı ortaya çıktı. İşletme sahibi hakkında cezai işlem uygulanırken, Sağlık Bakanlığı yetkileri tarafından hazırlanan tutanakla tüm ürünlere imha edilmek üzere el koyuldu. Ruhsatsız işletme mühürlendi.


Kaynak: DHA

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