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Buca'da Tayfur Emre gitti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ci Group Buca'da ilk yarı bitmeden kadro dışı bırakılarak gözden çıkarılan forvet Tayfur Emre, sözleşmesini feshederek Belediye Derincespor'la anlaştı.

30.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:47
Buca'da Tayfur Emre gitti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ci Group 'da ilk yarı bitmeden kadro dışı bırakılarak gözden çıkarılan forvet , sözleşmesini feshederek Belediye 'la anlaştı. Tayfur Emre, sarı-lacivertli formayla 10 maçta 1 gol attı. İzmir ekibinde takımdan ayrılan Cafercan, Somaspor'la anlaşmıştı. Kadro dışı kalan kaleci Ceyhun ve Muhammed ise takım arıyor.


Kaynak: DHA
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