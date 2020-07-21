Buca'da sürdürülebilir tarım projesi devam ediyor Türkiye'ye örnek tarımsal kalkınma hamlesi başlatan Buca Belediyesi, 54 ton rekolte beklediği 16 dönüm arazisinde sebze hasadına devam ediyor.

Türkiye'ye örnek tarımsal kalkınma hamlesi başlatan Buca Belediyesi, 54 ton rekolte beklediği 16 dönüm arazisinde sebze hasadına devam ediyor. Her hafta ekiplerce özenle toplanarak paketlenen ürünler, Buca'daki ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor. Arazi, sebze hasadının ardından yeni mahsul ekimine hazırlanarak sürdürülebilirliği sağlanacak.

Buca'nın tarımsal kalkınma projesinin mimarı olan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından tarıma açılan belediye arazilerinde üretim, tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz nisan ayında Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, belediyeye ait Kaynaklar Söğütlük mevkiindeki 16 dönümlük araziye 38 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dikimi yapılmıştı. 'Buca'nın Fideleri' adı verilen proje kapsamında kentin bereketli topraklarıyla buluşan fidelerin ilk hasadının ardından ürünler toplanmaya devam ediyor. Tarladan toplamda 54 ton domates, biber ve patlıcanlar ekiplerce hasat bekleniyor.

Bucalının mutfağına gönderiliyor

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince özenle toplanan ürünler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne devrediliyor. Domates, biber ve patlıcandan oluşan ürünleri 2'şer kiloluk paketler halinde özenle hazırlayıp pazar arabalarına yerleştiren ekipler, kapı kapı gezerek kent genelinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine iletiyor.

Toprak boş kalmayacak

Ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılan ürünlerin hasadının tamamlanmasının ardından tarla için yeni bir planlama oluşturulacak. Buca'nın doğasına uygun yeni ürünlerin ekimi yapılarak tarımsal üretimde süreklilik sağlanacak. - İZMİR

Kaynak: İHA