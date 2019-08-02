Buca'da orman yangını

Buca'da orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

2.08.2019 19:04
Buca'da orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Aydın-Çeşme Otoyolu yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 6 helikopter, 8 arazöz ve 4 dozerle müdahale etti.
Yoğun çalışma sonucu yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma işlemleri sürüyor.
Yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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