Buca'da mutlu eden seri

10.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:38

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u da 3-0 mağlup eden Ci Group Buca, Play-Off'taki yerini sağlama alırken, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. İlk yarıda sıkıntılı dönemler yaşadıktan sonra son olarak ligin 14'üncü haftasında Serik Belediyespor'a dış sahada 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler ardından oynadığı 8 maçın 4'ünü kazanıp, 4'ünde berabere kaldı.

Bu süreçte toparlanan İzmir ekibi Play-Off barajına yükseldi. İkinci yarıda oynadığı 5 maçta 4'üncü galibiyetini elde eden Buca'da teknik direktör Ersin Aka çıkışın süreceğini belirterek, "Zirveyle aramızda 5 puan fark var. Sonuna kadar yarışı zorlayacağız. Takımımdaki potansiyel çok fazla. Çalıştığımız ve inandığımız sürece başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA