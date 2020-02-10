Haberler » Spor » Buca'da mutlu eden seri - Spor

Buca'da mutlu eden seri

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u da 3-0 mağlup eden Ci Group Buca, Play-Off'taki yerini sağlama alırken, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

10.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:38
Buca'da mutlu eden seri

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda 68 Belediyespor'u da 3-0 mağlup eden Ci Group , Play-Off'taki yerini sağlama alırken, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. İlk yarıda sıkıntılı dönemler yaşadıktan sonra son olarak ligin 14'üncü haftasında Serik Belediyespor'a dış sahada 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler ardından oynadığı 8 maçın 4'ünü kazanıp, 4'ünde berabere kaldı.

Bu süreçte toparlanan İzmir ekibi Play-Off barajına yükseldi. İkinci yarıda oynadığı 5 maçta 4'üncü galibiyetini elde eden Buca'da teknik direktör Ersin Aka çıkışın süreceğini belirterek, "Zirveyle aramızda 5 puan fark var. Sonuna kadar yarışı zorlayacağız. Takımımdaki potansiyel çok fazla. Çalıştığımız ve inandığımız sürece başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler