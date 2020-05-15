Buca'da mobil vergi dönemi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Buca'da mobil vergi dönemi başladı

Buca'da mobil vergi dönemi başladı.

Buca'da mobil vergi dönemi başladı
15.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:06

Buca'da mobil vergi dönemi başladı. Belediye, korona virüs (Covid-19) günlerinde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların talebi üzerine randevu sistemiyle çalışan 'Mobil Vergi Tahsilat Aracı'nı devreye soktu. Belediye ödeme hizmetlerini vatandaşın ayağına götüren projenin tanıtımını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yaptı, "Her sıkıntınızda yanınızdayız" dedi.

Buca Belediyesi, hizmet binasını vatandaşın kapısına taşıdı. Belediye, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına dahil edilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların yoğun talebi üzerine mobil vergi tahsilatı başlattı. Çalışma ile Belediye vezne sisteminin yer aldığı Mobil Vergi Tahsilat Aracı ile öncelikle belediyeye gelemeyen ve internet üzerinden işlemlerini gerçekleştiremeyen 65 yaş ve üstü vatandaşların vergi ödemeleri kapılarına götürülecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0232 999 28 22 numaralı telefon üzerinden randevu alabilecek. Mobil vergi tahsilat aracı belirlenen gün ve saatte vatandaşın adresine giderek emlak, çevre-temizlik gibi vergi ödemelerinin tahsilatını alıp, makbuzunu verecek.

Önce hizmet ve duyarlılık

Yoğun taleple karşılaşan sistemin ilk randevusuna Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da katıldı. Başkan Kılıç, "Pandemi sürecinden itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Şimdiye kadar kendi ihtiyaçlarının giderilmesi için belediyemiz tüm imkanlarını seferber etti. Bunun dışında son dönemlerde bize en çok gelen taleplerden birisi de emlak vergilerinin ödenmesi için ne yapabiliriz oldu. Biz de mobil vergi tahsilat aracı oluşturup devreye soktuk. Vatandaşlarımız evlerinden çıkmadan ödemelerini yaparak vatandaşlık görevlerini yerine getirip içi rahatlamış oluyor. Öncelik 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ama tüm vatandaşlarımız yararlanabilir" diye konuştu. Evinden çıkmayıp virüsten korunma önlemlerini sürdüren Bucalılar da hizmeti ayağına getiren çalışmadan çok memnun olduklarını belirtip Başkan Erhan Kılıç'a duyarlılığı için teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Ersin Korkut Kerem Alışık Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Hasan Şaş Can Bartu Tamer Tuna Lionel Messi
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Buca'da mobil vergi dönemi başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 12:50:37. #1.15#
title