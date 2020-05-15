Buca'da mobil vergi dönemi başladı Buca'da mobil vergi dönemi başladı.

Buca'da mobil vergi dönemi başladı. Belediye, korona virüs (Covid-19) günlerinde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların talebi üzerine randevu sistemiyle çalışan 'Mobil Vergi Tahsilat Aracı'nı devreye soktu. Belediye ödeme hizmetlerini vatandaşın ayağına götüren projenin tanıtımını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yaptı, "Her sıkıntınızda yanınızdayız" dedi.

Buca Belediyesi, hizmet binasını vatandaşın kapısına taşıdı. Belediye, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına dahil edilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların yoğun talebi üzerine mobil vergi tahsilatı başlattı. Çalışma ile Belediye vezne sisteminin yer aldığı Mobil Vergi Tahsilat Aracı ile öncelikle belediyeye gelemeyen ve internet üzerinden işlemlerini gerçekleştiremeyen 65 yaş ve üstü vatandaşların vergi ödemeleri kapılarına götürülecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0232 999 28 22 numaralı telefon üzerinden randevu alabilecek. Mobil vergi tahsilat aracı belirlenen gün ve saatte vatandaşın adresine giderek emlak, çevre-temizlik gibi vergi ödemelerinin tahsilatını alıp, makbuzunu verecek.

Önce hizmet ve duyarlılık

Yoğun taleple karşılaşan sistemin ilk randevusuna Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da katıldı. Başkan Kılıç, "Pandemi sürecinden itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Şimdiye kadar kendi ihtiyaçlarının giderilmesi için belediyemiz tüm imkanlarını seferber etti. Bunun dışında son dönemlerde bize en çok gelen taleplerden birisi de emlak vergilerinin ödenmesi için ne yapabiliriz oldu. Biz de mobil vergi tahsilat aracı oluşturup devreye soktuk. Vatandaşlarımız evlerinden çıkmadan ödemelerini yaparak vatandaşlık görevlerini yerine getirip içi rahatlamış oluyor. Öncelik 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ama tüm vatandaşlarımız yararlanabilir" diye konuştu. Evinden çıkmayıp virüsten korunma önlemlerini sürdüren Bucalılar da hizmeti ayağına getiren çalışmadan çok memnun olduklarını belirtip Başkan Erhan Kılıç'a duyarlılığı için teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İHA