Buca'da maske ve koruyucu önlük operasyonu İZMİR'in Buca ilçesinde, merdiven altı maske ve koruyucu önlük üreten 2 depoya düzenlenen baskında, parayla satılmak üzere hazırlanan 9 bin 500 maske ele geçirildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, merdiven altı maske ve koruyucu önlük üreten 2 depoya düzenlenen baskında, parayla satılmak üzere hazırlanan 9 bin 500 maske ele geçirildi.

Koronavirüs salgınından korunmak için market, pazar yerleri ve toplu taşıma araçları başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlara takma zorunluluğu getirilen maskelerin sağlıksız şekilde üretildiği ihbarı üzerine Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, merdiven altı maske üreten 2 depoya baskın yaptı. Baskında 9 bin 500 maske ele geçirildi. Ayrıca koruyucu önlükler bulundu. Depolar mühürlenirken, sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA