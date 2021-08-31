Buca'da Kurtalan Ekspres rüzgârı esti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buca'da Kurtalan Ekspres rüzgârı esti

Buca'da Kurtalan Ekspres rüzgârı esti
Bültenler - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Buca'da coşkuyla kutlandı. Ünlü müzik grubu Kurtalan Ekspres'in sahne aldığı kutlamalar kapsamında, 7'den 70'e tüm Buca tek yürek oldu.

Bağımsızlık meşalemizin sonsuza dek hiç sönmeyeceğini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Buca Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için pandemi kuralları çerçevesinde dopdolu bir program gerçekleştirdi. Program çerçevesinde hafta boyunca Işılay Saygın Meydanı'nda 5 ayrı konser düzenlendi. Tamamı ücretsiz olan konserler kapsamında gençlerin severek dinlediği Kaset ve Leke grupları ile Narkozone Feat Ertan ve Sinan Efe Aksoy sahne aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise Buca Belediyesi önünden Işılay Saygın Meydanı'na Türk bayrakları ve meşalelerle kortej yürüyüşü düzenlendi. Ardından ünlü rock müzik grubu Kurtalan Ekspres grubu Bucalılarla buluştu. Alanda coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Kurtalan Ekspres, sevilen şarkılarını binlerce İzmirliyle birlikte seslendirdi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, bağımsızlık meşalemizin sonsuza dek sönmeyeceğini ifade etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 99 yıl önce başlattığı mücadelenin, Türk milletinin içindeki inançla bu güzel günü getirdiğini belirten Başkan Kılıç, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bizim varlık sebebimiz olan Cumhuriyet, masa başında yapılan mücadelelerle değil, 26 Ağustoslarla, 30 Ağustoslarla, meydanlarda yapılan savaşlarla geldi.Öyle kolay kolay gitmez. Türk milleti, emperyalizme hiçbir zaman teslim olmadı. Bundan sonra da olmaz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

30 Ağustos Zaferi, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisiyle kutlandı
30 Ağustos Zaferi, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisiyle kutlandı
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Hamid Karzai Emine Erdoğan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Deniz Mesut Akusta Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Erol Bulut Mame Thiam Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Buca'da Kurtalan Ekspres rüzgârı esti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 09:51:15. #1.16#

title